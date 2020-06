Sancho e Akanji, do Dortmund, são multados após receberem visita de cabeleireiro

Reprodução/Dortmund Sancho durante partida do Borussia Dortmund



A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou, nesta sexta-feira (5), que irá multar os jogadores Manuel Akanji e Jadon Sancho, ambos do Borussia Dortmund, por terem recebido a visita de um cabeleireiro, violando os padrões de higiene e proteção contra a Covid-19. A dupla tem cinco dias para recorrer da decisão.

Em comunicado, a entidade afirmou que identificou a infração através das publicações de Akanji e Sancho nas redes sociais. “Não há dúvida de que os jogadores profissionais também precisam cortar o cabelo. No entanto, atualmente isso deve ser feito de acordo com o conceito médico-organizacional”, escreveu a DFL.

Segundo os jornais ‘Bild’ e ‘Ruhr Nachrichten’, eles violaram o protocolo de higiene ao receber, na semana passada, o profissional Winnie Nana Karkari, conhecido como “Fresh Prince the Barberna”, que cortou o cabelo sem máscara.

De acordo com os portais, Axel Witsel, Raphaël Guerrero, Dan-Axel Zagadou também teriam cortado o cabelo com Karkari. O trio, no entanto, não foi penalizado pela Liga.

Em nota, a DFL também informou que o Borussia Dortmund não receberá qualquer tipo de sanção, já que o clube não cometeu nenhum tipo de “falha organizacional”.