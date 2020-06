Sarri, técnico da Juventus, diz não se incomodar com críticas de presidente do Napoli

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Maurizio Sarri, técnico da Juventus, que disputa a final da Copa da Itália nesta quarta



Maurizio Sarri, treinador da Juventus, afirmou nesta terça-feira que não se incomoda com as críticas de Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, time que enfrentará na final da Copa da Itália nesta quarta-feira, às 16h.

“Não estou interessado no Napoli. Espero fazer um bom trabalho para conseguir um troféu que trabalhamos por sete meses antes da pandemia e esperamos mais três meses para os jogos decisivos”, afirmou Sarri.

Recentemente, De Laurentiis acusou Sarri de traição em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport. “Ele (Sarri) me traiu, saiu com a desculpa vulgar de dinheiro, me forçou a trocar e ainda tinha um contrato de dois anos”, contou.

Sarri assumiu a Juventus há um ano, após uma temporada no Chelsea, onde ganhou a Liga Europa. O título da Copa Itália será importante para o treinador, que discorda das críticas que vem sofrendo por parte da imprensa no país. “Fico um pouco chateado ao saber que não ganhei nada na Itália porque ganhei oito acessos”, disse Sarri, em entrevista coletiva.

Ele lembrou dos bons trabalhos desenvolvidos no Empoli, Perugia e Sorrento. “Talvez isso seja algo pequeno comparado à Liga dos Campeões e ao Scudetto, mas também não é fácil.”

O treinador acredita que a paralisação causada pela pandemia mostrará reflexos em campo, e que os jogadores não devem conseguir atuar com a mesma intensidade na decisão. “Estamos em um momento particular. Os jogos serão muito difíceis, o mesmo vale para os aspectos mentais e táticos. Tudo faz parte do período anormal.”

Campeã das últimas quatro edições, a Juventus busca a 14.ª taça da Copa da Itália, enquanto o Napoli, detentor do título em 2014, vai tentar a sexta conquista na competição.

* Com Estadão Conteúdo