Schalke 04 sofre terceira derrota após retorno do Campeonato Alemão

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER Fortuna Düsseldorf venceu o Schalke 04 por 2 a 1



O Fortuna Düsseldorf venceu o Schalke 04 por 2 a 1 de virada em casa, na Merkur Spielarena, e agravou a crise da equipe visitante no Campeonato Alemão. Essa é a 3ª derrota do adversário em três jogos depois da pausa do torneio causada pelo coronavírus.

O Schalke não vence há dez partidas pela Bundesliga, desde o 2 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, em 17 de janeiro, e agora aparece na nona posição do torneio, com 37 pontos, a cinco do Wolfsburg, que fecha a zona de Liga Europa em 6º lugar. O Düsseldorf é o antepenúltimo, com 27 anos, apenas um a menos que o Mainz 05, primeiro fora da zona da degola.

O Schalke até saiu à frente no placar, aos oito minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate aos 18. Karaman marcou cinco minutos depois e confirmou o triunfo do time mandante.

Na luta contra a queda, o Mainz se manteve à frente do Düsseldorf porque empatou com o Union Berlin, 13º, com 31 pontos, por 1 a 1 na capital. Houve empate também entre Augsburg, dono do 12º lugar, e Paderborn 07, lanterna, mas em 0 a 0.

Já o Hoffenheim subiu para sétimo e se colocou a três pontos da zona de Liga Europa ao bater o Colônia, 11º, por 3 a 1 em casa.

* Com EFE