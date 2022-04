Seleção da Ucrânia volta a campo para amistoso após início da invasão russa

Jogo contra o Borussia Mönchengladbach está marcado para 11 de maio, na Alemanha; renda será revertida para as vítimas da guerra

Divulgação/ Borussia Monchengladbach Jogo amistoso será em 11 de maio, contra o Borussia Monchengladbach



A seleção ucraniana de futebol voltará a campo no dia 11 de maio, seis meses após a última partida disputada, para um amistoso contra o Borussia Mönchengladbach, cuja renda será destinada a ajudar o povo da Ucrânia. “Estamos muito contentes de poder ajudar a Associação Ucraniana através desta partida e esperamos que o maior número possível de torcedores de todo o país compareçam ao estádio e façam uma doação a uma boa causa comprando um ingresso”, afirmou o diretor-executivo do clube alemão, Stephan Schippers. A partida, que será disputada no Borussia-Park, em Mönchengladbach, será a primeiro da seleção ucraniana desde que o país foi invadido pela Rússia. O jogo servirá para a Ucrânia, que não joga desde que enfrentou a Bósnia em 16 de novembro do ano passado, se preparar para o duelo contra a Escócia, em Glasgow, pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Caso vença a seleção escocesa, a Ucrânia enfrentará quatro dias depois, e 5 de junho, o País de Gales em Cardiff em busca de uma vaga na fase de grupos no Catar.

*Com informações da EFE