Sem CR7 e Neymar, Fifa anuncia os três finalistas do The Best

Atacantes foram selecionados como finalistas do The Best, prêmio de melhor do mundo realizado pela Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 7, os três finalistas do The Best, premiação organizada pela entidade anualmente e que celebra os melhores jogadores e técnicos do mundo. Para a edição de 2022, os escolhidos foram o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique), o argentino Lionel Messi (Barcelona/PSG) e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool). A grande surpresa ficou por conta da ausência de Cristiano Ronaldo, que apareceu em todas as finais desde 2016, quando a premiação voltou a acontecer – entre 2009 e 2015, o prêmio foi feito em parceria com o Bola de Ouro, da France Football. Outra ausência sentida foi a de Neymar, que conviveu com lesões ao longo da temporada e acabou ficando de fora pelo quarto ano consecutivo. O anúncio do vencedor sairá no dia 17 de janeiro.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022