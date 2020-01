Sem dinheiro, Barcelona não contratará nenhum centroavante para a vaga de Suárez

EFE/CATI CLADERA Griezmann é atacante do Barcelona



O Barcelona decidiu que não contratará nenhum centroavante para a vaga do lesionado Luis Suárez, que ficará fora dos gramados por quatro meses. De acordo com informações da imprensa espanhola, nesta quinta-feira (30), os catalães desistiram de fazer qualquer tipo de investimento nesta janela de transferências, que fecha amanhã (31).

A mídia local noticia que Eric Abidal, diretor esportivo do Barça, se reuniu com Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, para informar que não encontrou nenhum atacante capaz de substituir Suárez à altura.

A falta de recursos para bancar uma grande contratação, conforme relatos do “Mundo Deportivo” e do “Sport”, seria outro motivo para o Barcelona “passar em branco” no mercado da bola.

Na última quarta-feira (29), a “Sky Sports” informou que o Everton recusou uma proposta de 100 milhões de euros dos blaugranas por Richarlison, jogador brasileiro que é constantemente convocado por Tite para defender a seleção.

Desta forma, o Barça terá apenas Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati e Ousmane Dembélé como opções para o ataque na reta decisiva da temporada 2019/20.

Na Champions League, principal competição do continente, o Barcelona tem compromisso marcado diante do Napoli, fora de casa, no próximo dia 25 de fevereiro. A volta das oitavas de final está agendada para o dia 18 de março, no Camp Nou.

Já no Campeonato Espanhol, o Barcelona perdeu a liderança para o Real Madrid na última rodada, ficando a três pontos do rival.