Sem espaço na Juventus, Mandzukic acerta com novo clube

EFE Mario Mandzukic deixou a Juventus



O atacante Mario Mandzukic encerrou seu ciclo de quatro anos e meio na Juventus e assinou contrato com o Al-Duhail, do Catar, atual líder do campeonato nacional. O acerto foi confirmado pelo clube árabe, que anunciou o acordo em suas redes sociais, sem dar detalhes do valor da negociação.

Mandzukic estava sem espaço na equipe de Turim após a chegada do técnico Maurizio Sarri. Nesta temporada, o jogador de 33 anos não foi sequer inscrito na Liga dos Campeões e não esteve presente em nenhum jogo. Foi apenas reserva em duas partidas do Campeonato Italiano e só entrou em campo em torneios amistosos de pré-temporada.

Mandzukic foi revelado pelo NK Marsonia, da Croácia. Em seu país, também jogou no NK Zagreb e no Dínamo Zagreb, antes de se transferir para o Wolfsburg, da Alemanha. Lá, chamou a atenção do Bayern de Munique, clube pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões na edição de 2012/2013.

O croata jogou por um ano no Atlético de Madrid e, em 2015, chegou à Juventus. No clube italiano, permaneceu por quatro temporadas e meia. No total, ele marcou 44 gols em 162 partidas e conquistou oito títulos – quatro taças do Campeonato Italiano, três da Copa da Itália e uma da Supercopa da Itália.

O atacante foi um das referências da seleção da Croácia na campanha do vice-campeonato da Copa do Mundo da Rússia, no ano passado. No Catar, ele vai rever o zagueiro marroquinho Benatia, de quem foi companheiro na Juventus. O meia Luiz Ceará e o atacante Edmilson Junior são os únicos brasileiros do elenco do Al-Duhail, que ocupa a liderança do Campeonato Catariano.

*Com informações do Estadão Conteúdo