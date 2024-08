Sem Messi, Argentina anuncia convocados para Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Entre as novidades se destacam a presença de jovens como Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Matías Soulé e Giuliano Simeone, assim como a inclusão do artilheiro da Lazio, Valentín Castellanos e a volta de Dybala

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, divulgou nesta segunda-feira (26) sua lista de convocados para a rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Colômbia, com o atacante Paulo Dybala, mas sem o lesionado Messi. “O jogador da Roma, Paulo Dybala, se junta aos convocados por Scaloni para os próximos compromissos das eliminatórias sul-americanas”, foi anunciado na conta da Seleção Argentina na rede social X. Dybala, campeão mundial no Catar-2022, não havia sido convocado para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, na qual a Argentina conquistou o bicampeonato ao vencer a Colômbia na final.

Na convocação, tampouco consta o nome do veterano Angel Di María, que anunciou sua aposentadoria da seleção após a Copa América, nem o goleiro do River Plate, Franco Armani. Entre as novidades se destacam a presença de jovens como Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Matías Soulé e Giuliano Simeone, assim como a inclusão do artilheiro da Lazio, Valentín Castellanos. A Argentina lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No torneio que classifica para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá os argentinos vão receber o Chile pela sétima rodada, no dia 5 de setembro, no estádio Monumental de Buenos Aires, e depois visitarão a Colômbia, no dia 10 de setembro.

Lista de convocados:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Itália), Gerónimo Rulli (Marselha, França), Walter Benítez (PSV Eindhoven, Holanda).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, Espanha), Nahuel Molina (Atlético Madrid, Espanha), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha, França), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (River Plate, Argentina), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon, França) e Valentín Barco (Sevilla, Espanha).

Meio-campistas: Guido Rodríguez (West Ham United, Inglaterra), Leandro Paredes (Roma, Itália), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, Espanha), Ezequiel Fernández (Al Qadsiah, Arábia Saudita), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra) e Nicolás González (Fiorentina, Itália).

Atacantes: Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter de Milão, Itália), Valentín Carboni (Monza, Itália) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid, Espanha), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, Espanha), Valentín Castellanos (Lazio, Itália), Matías Soulé (Roma, Itália) e Paulo Dybala (Roma, Itália).

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Keller