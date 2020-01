Sem Neymar, PSG massacra time da 6ª divisão com show de Cavani e Sarabia

Divulgação PSG Cavani marcou duas vezes na vitória do Paris Saint-Germain



O Paris Saint-Germain não economizou na sua estreia na Copa da França. Diante do modesto ESA Linas-Montlhéry, time que disputa um torneio equivalente à sexta divisão nacional, o massacrou por 6 a 0, fora de casa, na cidade de Bondoufle. O uruguaio Cavani foi o destaque da partida ao marcar duas vezes neste domingo.

Diante da fragilidade do oponente, o técnico Thomas Tuchel optou por escalar o PSG basicamente com os reservas. Com isso, nem relacionou Neymar, Mbappé e Icardi, além de outras peças, como Thiago Silva, Keylor Navas e Bernat. Além disso, deixou Marquinhos no banco de reservas.

O início do jogo nem foi dos mais fáceis para o PSG, que foi abrir o placar apenas aos 30 minutos do primeiro tempo com o gol anotado por Adil Aouchiche. O goleiro espanhol Sergio Rico ainda defendeu uma cobrança de pênalti, aos 40, antes de o time marcar pela segunda vez, com Cavani, aos 41.

Já a etapa final foi um passeio para o PSG. Cavani fez o seu segundo gol aos 15, o espanhol Pablo Sarabia marcou duas vezes, aos 18 e aos 24 minutos, e o camaronês Choupo-Moting fechou o placar em 6 a 0 aos 42.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Nice, o Saint-Étienne e o Montpellier, com um gol do brasileiro Hilton, se classificaram, assim como o Lille, que contou com um gol de Luiz Araújo, o Angers e o Dijon. O Olympique de Marselha precisou dos pênaltis para passar pelo Trélissac FC, da quarta divisão. E o Brest perdeu na prorrogação para o Lorient, da segunda divisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo