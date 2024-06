Sérvia ameaça abandonar Eurocopa após cantos hostis de torcedores de Croácia e Albânia

Federação sérvia pede finações financeiras e/ou desportivas contra os dois países; atacante albanês Mirlind Daku é investigado por incentivar os cânticos

ABEDIN TAHERKENAREH/EFE/EPA Torcedores croatas empurram a seleção do país durante jogo contra a Albânia, em Hamburgo



Durante um jogo da Eurocopa entre Croácia e Albânia, disputado na Alemanha, as torcidas dos dois países entoaram um canto polêmico contra a Sérvia. O cântico “ubi ubi ubi Serbia”, que significa “matem os sérvios”, remete a tensões históricas na região dos Bálcãs. Desde a dissolução da Iugoslávia em 1992, conflitos têm marcado as relações entre esses países, especialmente envolvendo a Sérvia, que ficou com a maior parte do território. O processo não foi pacífico, resultando em guerras em vários países, incluindo a Croácia. A Sérvia também se envolveu em um conflito prolongado na província de Kosovo, que é vista por muitos como um país independente, mas não por todos. Kosovo tem uma população significativa de origem albanesa, o que intensifica as tensões. Durante o jogo, as torcidas de Albânia e Croácia aproveitaram a oportunidade para expressar sua hostilidade contra os sérvios.

O chefe da Federação Sérvia de Futebol ameaçou retirar o país da Eurocopa caso a Uefa não tome medidas punitivas contra Croácia e Albânia, seja financeiramente ou desportivamente. A entidade que rege o futebol europeu confirmou que está investigando o caso, incluindo a conduta do atacante albanês Mirlind Daku, que teria incentivado os cânticos. A situação é agravada pelo histórico de conflitos na região, com o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic frequentemente apontado como responsável por muitos dos incidentes – ele foi encontrado morto na prisão em 2000, onde cumpria pena por crimes contra a huminidade.

*Com informações de Fabrzio Neitzke