Sevilla empata quarto jogo consecutivo no Campeonato Espanhol

Em casa, time deixa escapar chance de recuperar o terceiro lugar da competição

EFE/Julio Muñoz Gol de empate do Sevilla saiu dos pés de Ocampus, aos 38 minutos



O Sevilla empatou pela quarta vez consecutiva no Campeonato Espanhol. Desta vez contra o Valladolid, por 1 a 1, no no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, o time deixou escapar a chance de recuperar o terceiro lugar, ocupado pelo Atlético de Madrid.

O time saiu perdendo logo aos 25 minutos, com uma cabeçada de Kiko Olivas. Aos 38 minutos do segundo tempo, Ocampus converteu um pênalti e assegurou um ponto para o Sevilla. A última vitória foi contra o Betis, por 2 a 0, na rodada de volta da competição.

O resultado manteve a equipe no quarto lugar, um ponto atrás do Atlético de Madrid, que enfrenta o Alavés no sábado. O time de Madri vem de três vitórias, e está invicto desde a retomada do campeonato.

O Valladolid também venceu após a volta do Espanhol, mas desde então, soma dois empates e uma derrota. O time está em 14º lugar.

A partida abriu a 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O líder Real Madrid visita o lanterna Espanyol no domingo. No sábado, o Barcelona, segundo colocado, visita o Celta de Vigo, que está perto da zona de rebaixamento.