Sneijder revela ter abusado do álcool no Real Madrid: ‘Vodka virou minha melhor amiga’

Meia holandês confessou que chegou a ser alertado de que não conseguiria ter sucesso com os excessos fora de campo

EFE Wesley Sneijder foi um dos grandes jogadores holandeses do século



O ex-meia holandês Wesley Sneijder reconheceu, em biografia cujo trecho foi publicado nesta quarta-feira, 24, que teve problemas com álcool durante o período em que defendeu o Real Madrid, entre 2007 e 2009. “Não me dei conta que a garrafa de vodka se tornou a minha melhor amiga”, relembrou, segundo veiculou hoje a revista Voetbal International.

O próprio Sneijder admitiu ter sido aconselhado pelos então companheiros e compatriotas Arjen Robben e Ruud Van Nistelrooy. “Eu era jovem, aproveitei o sucesso e a atenção. Acho que as coisas começaram a ficar mal ali. Não se tratavam de drogas, mas sim de álcool e rock and roll. Me acostumei”, explicou o ex-meia.

O ex-jogador do Real Madrid confessou também que foi alertado de que não conseguiria ter sucesso com os excessos fora de campo e que o meia espanhol Guti era um dos parceiros na noite. Segundo ele, a segunda temporada na Espanha foi um tanto quanto “sofrida”. “Pude jogar muito, mas mal. Estava menos concentrado. Minha atitude era indigna com o Real Madrid. Menti para mim mesmo, dizendo que tudo estava bem. Me defendi com minha inteligência futebolística, mas afundei fisicamente”, contou.

Um ano depois de deixar o Real Madrid, Sneijder brilhou e conquistou a tríplice coroa com a Inter de Milão. Campeão da Copa da Itália, do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões da Europa, ele foi eleito o quarto melhor jogador do mundo em 2010. Na mesma temporada, o meia ainda liderou a Holanda rumo à final da Copa do Mundo da África do Sul. Na ocasião, no entanto, amargou o vice após derrota para a Espanha.

