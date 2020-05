‘Só Messi é melhor do que Neymar’, diz ex-presidente do Barcelona

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar durante partida pelo PSG



Sandro Rosell, presidente do Barcelona entre 2010 e 2014, afirmou que o clube catalão deveria recontratar o atacante Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain. No entendimento do ex-mandatário, o brasileiro é o segundo melhor jogador do planeta, atrás de Lionel Messi.

“Se fosse presidente do Barcelona, tentaria contratar Neymar. Só Messi é melhor do que Neymar e ele encaixa perfeitamente na filosofia do clube”, disse Rosell, em entrevista à “Radio Cope”, nesta sexta-feira (29).

Para o ex-presidente do Barça, no entanto, o clube deveria propôr dois contratos a Neymar, sendo um deles tratando de aspectos comportamentais. “Com a minha experiência, ele teria de assinar dois contratos, um esportivo e outro para o comportamento”, comentou.

Neymar integrou o elenco blaugrana entre 2013 e 2017. No Camp Nou, ele conquistou diversos títulos 10 títulos, sendo a Champions League (2014/15) o torneio mais importante. O astro também conquistou o Campeonato Espanhol (2014–15 e 2015–16), o Mundial de Clubes (2015), a Copa do Rei (2014–15, 2015–16 e 2016–17), a Supercopa da Europa (2015) e a Supercopa da Espanha (2013 e 2016).