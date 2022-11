Sorteio coloca City x Liverpool nas oitavas da Copa da Liga Inglesa; veja confrontos

Manchester United vai enfrentar o Burnley, que eliminou o Arsenal na terceira fase

Reprodução/ Twitter @premierleague City e Liverpool venceram as últimas cinco edições da Copa da Liga Inglesa



Pouco depois da definição da última vaga, a Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) realizou o sorteio para as oitavas de final e definiu um Manchester City x Liverpool. As equipes são as últimas campeãs do torneio nos últimos cinco anos. O outro ‘Big 6’ na disputa é o Manchester United, que venceu nesta quinta-feira o Aston Villa, de virada. Os Red Devils jogam contra o Burnley, que eliminou o Arsenal. O Nottingham Forest, que já deve contar com Gustavo Scarpa na próxima fase, enfrentará o Blackburn. A partidas só acontecerão no ano que vem, ainda sem data definida.

Confira todos os jogos das oitavas:

Wolverhampton Wanderers x Gillingham

Southampton x Lincoln City

Blackburn Rovers x Notthingham Forest

Newcastle United x AFC Bournemouth

Manchester City x Liverpool

Manchester United x Burnley

Milton Keynes Dons x Leicester City

Charlon Athletic x Brighton & Hove Albion