Sorteio da Libertadores: Oitavas terá Palmeiras x Delfín e Flamengo x Racing; confira

Veja todos os jogos do mata-mata do principal torneio do continente

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores



A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira, 23, o sorteio dos confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras, primeiro colocado da classificação geral da fase de grupos, irá enfrentar o Delfín, do Equador. Buscando o bicampeonato do torneio – o único conquistado até o momento aconteceu em 1999, o Verdão terá como privilégio decidir o segundo jogo em casa, no Allianz Parque. O Flamengo, atual campeão do torneio continental, por sua vez, terá confronto contra o Racing, da Argentina. Como também se classificou em primeiro na sua chave, jogará a partida de volta no Maracanã.

Classificados no mesmo grupo, Grêmio e Internacional terão vidas opostas no mata-mata. O Tricolor gaúcho terá pela frente o Guaraní, time de pouca expressão no Paraguai, mas que vem evoluindo nos últimos anos. O Colorado, por sua vez, pega o todo poderoso Boca Juniors, multicampeão no continente e que promete não facilitar. Tricampeão da Libertadores, o Santos terá pela frente a LDU, time que passou de fase na complicada chave que tinha River Plate e São Paulo – os brasileiros acabaram se despedindo. Já Athletico-PR terá nada mais, nada menos, do que o River Plate, atual vice-campeão e uma das equipes mais fortes da América do Sul. Abaixo, veja todo os confrontos, que começam no dia 24 de novembro, e também o chaveamento.

Confrontos das oitavas de final:

Guaraní-PAR x Grêmio

Independiente del Valle-EQU x Nacional-URU

Delfín-EQU x Palmeiras

Internacional x Boca Juniors-ARG

Racing-ARG x Flamengo

Libertad- PAR x Jorge Wilstermann -BOL

Athletico x River Plate (ARG)

Santos x LDU