Sorteio da Libertadores: Palmeiras e Flamengo escapam de ‘grupo da morte’; Corinthians pega Boca Jrs.

Atlético-MG, Athletico-PR, América-MG, RB Bragantino e Fortaleza são outros brasileiros que participarão desta edição do torneio

Divulgação/ Conmebol Tala da Copa Libertadores da América



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta sexta-feira, 28, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022, em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai. Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras medirá forças com Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia). Já o Flamengo, vice da temporada passada, terá pela frente Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e Talleres (Argentina). O Corinthians, por sua vez, precisa passar por Boca Juniors (Argentina), Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia) para manter vivo o sonho do bicampeonato. Atlético-MG, Athletico-PR, América-MG, RB Bragantino e Fortaleza são outros brasileiros que participarão desta edição do torneio. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final. A grande decisão está agendada para 20 de novembro, no Estádio Monumental em Guayaquil, no Equador.

Confira os grupos da Libertadores 2022

GRUPO A

Palmeiras

Emelec (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

GRUPO B

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Caracas (VEN)

The Strongest (BOL)

GRUPO C

Nacional (URU)

Vélez Sársfield (ARG)

RB Bragantino

Estudiantes de La Plata (ARG)

GRUPO D

Atlético-MG

Independiente del Valle (EQU)

Tolima (COL)

América-MG

GRUPO E

Boca Juniors (ARG)

Corinthians

Deportivo Cali (COL)

Always Ready (BOL)

GRUPO F

River Plate (ARG)

Colo Colo (CHI)

Alianza Lima (PER)

Fortaleza

GRUPO G

Peñarol (URU)

Cerro Porteño (PAR)

Colón (ARG)

Olimpia (PAR)

GRUPO H