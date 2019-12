Suárez admite desejo de renovar contrato e seguir no Barça após 2021

Divulgação FCB Suárez



O atacante uruguaio Luis Suárez afirmou nesta terça-feira, em entrevista publicada pelo jornal “Sport”, que pretende seguir defendendo o Barcelona depois de 30 de junho de 2021, quando termina o contrato com o clube.

“Estou muito feliz no clube. Sempre deixei o máximo em campo, as estatísticas e os números me dão suporte. Acho que estou à altura. No momento de conversar, chegaremos a um bom lugar”, disse o camisa 9 ‘blaugrana’.

Aos 32 anos, Suárez vem sendo contestado por parte da torcida do Barça, ao menos tempo em que vem subindo na lista de goleadores do clube. Atualmente, o uruguaio está em quarto, com 190 gols, apenas quatro a menos que o húngaro Lászlo Kubala, terceiro maior artilheiro.

“Sempre disse que os objetivos pessoais precisam ser deixados de lado, mas neste caso, como falta tão pouco para igualar ou superar um jogador histórico como Kubala, você se sente muito orgulhoso”, garantiu o atacante.

Suárez, como os demais jogadores sul-americanos do elenco do Barcelona, ganhou folga até a próxima quinta-feira. Depois disso, iniciará preparação para o clássico catalão com o ameaçado Espanyol, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

“Eles estão em uma situação delicada, mas pelo nível e qualidade do elenco que têm, não merecem estar onde estão agora”, disse o uruguaio, sobre o atual lanterna da competição nacional