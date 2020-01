Suárez é eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol de dezembro

Divulgação FCB Suárez foi escolhido o melhor jogador do Espanhol de dezembro



Mesmo sem empolgar nesta temporada 2019/20, o Barcelona conta com dois atacantes que não decepcionam. Além de possuir Lionel Messi, atualmente o melhor do planeta, o clube blaugrana tem a sorte de aproveitar o talento de Luís Suárez. Conhecido como “Pistolero”, o uruguaio foi condecorado pela La Liga como o melhor jogador do Campeonato Espanhol no último mês de dezembro.

Mantendo a boa fase, Suárez foi responsável por atuações mágicas no final de 2019, como na vitória por 5 a 2 diante do Mallorca, quando foi responsável por 1 gol e 1 assistência. O centroavante também se destacou no triunfo por 4 a 1 contra o Alavés, sendo garçom em três oportunidades.

Ao longo de dezembro, Suárez assumiu o protagonismo dos Culés ao balançar a rede 3 vezes e conceder 6 assistências para os seus companheiros. Também graças ao seu bom desempenho, o Barcelona fechou o ano na liderança do nacional.

Na tabela de artilharia do Espanhol, Suárez é o terceiro colocado com 11 gols, atrás de Benzema (12) e Messi (13). O sul-americano, por outro lado, é o atleta com mais assistências, contabilizando 7 assistências em toda a competição.

No domingo (19), Suárez, Messi e companhia voltam a campo para tentar manter a ponta do torneio, em duelo contra o Granada, no Camp Nou. Antes disso, na quinta-feira (9), os comandados de Ernesto Valverde encaram o Atlético de Madri, em partida válida pela Supercopa da Espanha, em Jeddah, na Arábia Saudita.