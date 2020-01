Suárez passa por cirurgia no joelho e desfalcará o Barcelona por 4 meses

EFE/Neil Hall Luis Suárez



O Barcelona anunciou neste domingo (12) que, após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, o atacante Luis Suárez desfalcará o time por um período estimado de quatro meses.

O uruguaio sentia leves dores na região, mas acabou jogando na quinta-feira passada a última partida disputada pela equipe, contra o Atlético de Madrid, em uma das semifinais da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. O Atlético venceu o duelo por 3 a 2 e avançou para a decisão do torneio.

Em Barcelona, os médicos decidiram que o atacante deveria ser submetido à cirurgia no joelho, o mesmo que já havia sido operado em maio do ano passado e o impediu de jogar a final da Copa do Rei, que terminou com o título do Valencia.

“O jogador Luis Suárez foi operado, mediante uma artroscopia, neste domingo pelo doutor Ramon Cugat para resolver uma lesão no menisco externo do joelho direito, realizando uma sutura. O tempo aproximado de baixa é de quatro meses”, informou o departamento médico.

*Com Estadão Conteúdo