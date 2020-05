Técnico da Atalanta revela que estava com Covid-19 durante jogo da Champions

Reprodução/Twitter Gasperini, treinador da Atalanta



Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, contou que estava com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na partida de volta diante do Valencia, válida pelas oitavas de final da Champions League.

“Há alguns dias, fiz os exames que confirmaram que tive a doença (Covid-19). Recordo que estava doente na véspera da partida em Valência. À tarde, pior. Quando voltamos à Itália, me senti despedaçado”, revelou o treinador em entrevista publicada pelo jornal “La Gazzetta dello Sport” neste domingo.

Gasperini confessou que “estava muito mal” durante a partida disputada no estádio Mestalla, vencida por 4 a 3 pela Atalanta, que também havia ganhado o jogo de ida, por 4 a 1.

“No banco, eu estava mal. Era 10 de março, e nas duas noites seguintes eu mal dormia. Eu me senti despedaçado, e de dois em dois minutos passava uma ambulância, parecia uma guerra. Pensei: ‘Se eu for para o hospital, o que vai acontecer comigo?'”, relembrou.

Gasperini descobriu que se recuperou da Covid-19 há dez dias, após ser submetido a um teste. O treinador relatou a perda do olfato e do paladar durante o período doente, e admitiu que chegou a temer pela vida. No entanto, se mostrou a favor da retomada dos campeonatos.

“Alguns acham que voltar ao campo é imoral depois do que passei e diante do risco de que volte a acontecer. Mas é a única maneira de voltar à normalidade”, opinou.

*EFE