Técnico da França garante que Mbappé estará pronto para semifinal da Eurocopa

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, garantiu, nesta segunda-feira (8), que o atacante Kylian Mbappé está determinado a se recuperar de sua má fase e estará totalmente preparado para a semifinal da Eurocopa contra a Espanha. “Ele continua aqui, tem que assumir e se acostumar”, com a máscara de proteção. “Tenho certeza de que amanhã Kylian fará tudo, assim como todos os jogadores, para estar 110%”, concluiu Deschamps. Apesar de ter marcado apenas um gol até o momento no torneio, Mbappé tem enfrentado dificuldades e pediu para ser substituído durante o jogo de quartas de final contra Portugal. “Tinha acabado de jogar quase 110 minutos, a prorrogação foi um pouco complicada para ele, então mesmo que seja o Kylian, se não estiver bem muscularmente e em boas condições, não adianta continuar em campo”, explicou Deschamps. O treinador lembrou também o contexto em que Mbappé começou o torneio, em especial “um final de temporada em que não se acostumou” a ser reserva no Paris Saint-Germain. “Também teve um problema nas costas durante a preparação”, e sofreu “o traumatismo” da fratura no nariz depois do primeiro jogo, continuou.

