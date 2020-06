Técnico da seleção belga elogia Hazard: ‘está no melhor momento de sua carreira’

EFE/Rodrigo Jiménez Bob Martinez rasgou elogios à Eden Hazard



Comandante da seleção da Bélgica, Robert Martinez, teceu muitos elogios ao Eden Hazard, que atua no Real Madrid. Em entrevista ao canal beIN Sports, ele afirmou que o meia “é o melhor jogador com quem o Real Madrid pode construir um projeto”.

“Eden será um dos melhores e retornará ao seu nível. Se ele voltar ao nível em que estava quando se machucou contra o PSG, será o melhor para o Real. Naquela partida, o time jogou como não jogava há muito tempo, Eden se entrosou com todos os jogadores e todos com ele. Ele está no melhor momento de sua carreira e tenho certeza de que terá sucesso no Real Madrid ”, afirmou.

Bob Martinez deu indícios que outro craque de sua seleção atual, Kevin De Bruyne, pode estar de malas prontas na Inglaterra. Com o Manchester City suspenso das duas próximas edições da Liga dos Campeões, sua saída é especulada.

“Kevin é um vencedor. Ele precisa valorizar suas opções porque está no melhor momento de sua carreira e deve refletir sobre sua posição no Manchester City, onde pode ganhar muitos títulos, além de manter um ótimo relacionamento com seu treinador. Mas é preciso pensar: o que vai acontecer nos próximos cinco anos?”

A punição ao time treinado por Pep Guardiola será reavaliada na próxima semana pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). A definição pode ser crucial para a decisão do belga.