Técnico de time B do Real, Raúl nega ter informações sobre chegada de Reinier

Marcelo Cortes / Flamengo Reinier, do Flamengo, está na mira do Real Madrid



O técnico do Real Madrid Castilla, o ex-atacante Raúl González, afirmou neste domingo (5) que não tem informações sobre a possível contratação do meia Reinier, campeão do Campeonato Brasileiro e da Taça Libertadores pelo Flamengo no ano passado.

“Não posso lhe dizer nada porque não sei nada, você vai precisar perguntar ao clube ou a outras pessoas. Ninguém me comunicou nada sobre o caso”, declarou Raúl em entrevista coletiva após a derrota para o Meililla por 2 a 1 em casa, no estádio Alfredo di Stéfano.

Até agora, o Fla não recebeu qualquer proposta por Reinier. Entretanto, por receio de uma punição da Fifa, o Real poderia estar esperando o próximo dia 19, quando o jogador completará de 18 anos e atingirá a maior idade, para fazer uma oferta oficial.

De acordo com publicação do jornal “AS”, em publicação nesta sexta-feira (3),O Real Madrid está disposto a desembolsar 30 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 135 milhões) para contratar Reinier.

*Com informações da EFE