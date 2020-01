Técnico diz que Boca Juniors ainda pode contratar Guerrero e Cardona

Ricardo Duarte/Internacional

O novo técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, disse nesta sexta-feira que ainda não descarta a possibilidade de contar com o meia Edwin Cardona e o atacante Paolo Guerrero, apesar de a diretoria vir encontrando dificuldade nas negociações.

Guerrero, de 36 anos, esteve próximo do Boca no fim do ano, mas está participando da pré-temporada do Internacional, iniciada nesta semana.

“Nada está descartado. O livro de transferências ainda está aberto, e as coisas podem acontecer”, declarou Russo ao falar sobre o centroavante peruano em entrevista coletiva.

Sobre Cardona, campeão argentino pelo Boca na temporada 2017-2018 e atualmente no Pachuca, do México, especula-se que o colombiano recusou uma proposta do Monterrey para voltar.

“Ele sabe o que é o Boca. Isso nós falamos permanentemente com os dirigentes porque sabemos como é o Boca. Não é fácil, estamos com pouco tempo, e cortar o período de adaptação seria muito bom, mas entendo o quão custoso é trazer um jogador de fora para este país atualmente”, comentou.

Outro ex-jogador da equipe ‘xeneize’ que tem chances de retornar é o meio-campista Pol Fernández, esse sim com negociações mais adiantadas. O atleta de 28 anos está vinculado ao Cruz Azul, também do México. “Até que tudo esteja fechado, não dizemos nada. Essa é a nossa política. Mas nós estamos bem”, limitou-se a dizer o treinador.

A sete rodadas do fim do Campeonato Argentino, o Boca é o vice-líder, com 29 pontos, um a menos que o Argentinos Juniors. O time dirigido por Russo voltará a campo no próximo dia 26 para encarar o Independiente em La Bombonera.

