Técnico do Arsenal é só elogios a Martinelli: ‘A maior qualidade é a fome dele’

EFE/ANDY RAIN Gabriel Martinelli



Gabriel Martinelli chegou ao futebol inglês com os dois pés na porta. Aos 18 anos, o jovem tem dez gols em 23 partidas na temporada. Mikel Arteta, técnico do Arsenal, é só elogios ao atacante brasileiro.

“Para mim, a maior (qualidade) é a fome dele, a atitude, a vontade e depois disso, obviamente ele é uma ameaça de gol. Ele consegue finalizar, correr por trás, é um lutador. Mas sua maior característica é sua personalidade, todas as vezes que entra em campo, não se importa contra quem está jogando ou o tamanho do jogo, só quer ganhar e fazer seu melhor todo dia, tanto em treinos quanto em partidas”, afirmou o treinador do Arsenal.

Em menos de uma temporada no futebol europeu, Martinelli já teve o nome especulado na janela de transferências. O brasileiro teria sido sondado pelo Real Madrid. Em entrevista ao jornal Marca, o jovem disse que não ficou sabendo dessa possibilidade.

“Não, nada chegou para mim. Estou focado em fazer meu trabalho no Arsenal e minha cabeça e foco estão aqui'” afirmou o atacante.

O brasileiro ainda lembrou dos momentos que passou nas categorias de base do Barcelona. Agora, se o clube catalão quiser contar com seu futebol, vai ter que desembolsar uma boa grana para tirá-lo do Arsenal.

“Pouco antes da Copinha, passei alguns dias treinando em Barcelona. Foram 15 dias lá. O Barcelona me convidou para treinar com eles em La Masia, mas depois eles não quiseram fazer nada comigo, não me disseram nada. Voltei para Ituano, joguei a Copinha e depois vim para o Arsenal. Ver como eles treinam, conhecer a estrutura do clube, a cidade… Foi um sonho realizado. Até treinei com Ansu Fati e nos tornamos amigos”, finalizou.