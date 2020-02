Técnico do Del Valle pede a jogadores que sejam protagonistas contra o Flamengo

Reprodução/Twitter/Del Valle Independiente del Valle vai pegar o Flamengo na Recopa Sul-Americana



O técnico do Independiente del Valle, adversário do Flamengo na Recopa Sul-Americana, Miguel Ángel Ramírez, disse nesta segunda-feira que quer seus jogadores tomando a iniciativa na partida de ida, na próxima quarta, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

“Vamos tentar se protagonistas e ter a iniciativa na defesa e no ataque, além de estarmos muito concentrados”, declarou Ramírez em entrevista coletiva concedida hoje na capital equatoriana.

Nas duas próximas quartas-feiras, o Fla, atual campeão da Taça Libertadores, buscará mais um título e terá pela frente o vencedor da Copa Sul-Americana do ano passado. O treinador do Del Valle elogiou o adversário, que em 2019 faturou também o Campeonato Carioca e o Brasileirão e neste domingo deu a volta olímpica na Supercopa do Brasil ao derrotar o Athletico Paranaense por 3 a 0 em Brasília.

“É uma equipe com jogadores de alto gabarito, de primeiro nível mundial. Mas precisamos saber quem somos e o que queremos fazer, sermos fiéis ao que somos, como fizemos no ano passado. Vencemos a Sul-Americana independentemente dos adversários que tivemos e por mais difícil que fossem os jogos”, afirmou.

Por sua vez, o atacante Cristian Pellerano quer que o Del Valle tire proveito da altitude de 2.850 metros de Quito, algo que costuma incomodar as equipes brasileiras.

“Certamente a altitude, na ida, vai preocupá-los. Mas vai depender muito de nós porque começa a se sentir a altitude quando se faz o adversário sofrer. Se não dermos dinâmica aojogo, será difícil que sintam”, opinou.

“É muito importante que possamos aproveitar a oportunidade, e se fizermos a diferença na primeira partida a nossa equipe pode sair por cima na volta”, acrescentou.

*Com informações da EFE