Técnico do PSG crava permanência de Mbappé e reconhece irregularidade de Neymar: ‘Teve altos e baixos’

Maurício Pochettino fez um resumo da temporada e confidenciou uma conversa com o compatriota Lionel Messi

Reuters/Andrew Boyers/File Photo Maurício Pochettino cravou sua permanência e a de Mbappé no PSG



Maurício Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28, véspera do jogo contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Sem muita responsabilidade neste restante de temporada, já que levou o time parisiense ao décimo troféu da Ligue 1, o técnico falou sobre o futuro e cravou sua permanência e a de Kylian Mbappé no Parque dos Príncipes. “Hoje, tanto ele (Mbappé) quanto eu temos 100% de chances de ficar”, declarou o comandante argentino, que ainda tem mais um ano de contrato. O vínculo da estrela francesa, no entanto, se encerra no fim de junho.

Pochettino também admitiu que Neymar não mostrou consistência durante esta temporada. Convivendo com lesões mais uma vez, o brasileiro disputou apenas 25 jogos, contribuindo com 11 gols e 7 assistências – em números, é a pior temporada do craque desde que desembarcou na Europa, em 2013. “O talento de Neymar é indiscutível. É um jogador que assinou por vários anos e é um dos melhores do mundo. É verdade que teve altos e baixos nesta temporada. Mas tem a circunstância dele ter chegado depois da Copa América. Jogadores do calibre dele precisam jogar para estar no seu melhor nível. Muitas vezes a margem entre o sucesso e o fracasso é estreita”, disse o técnico do PSG.

Para o treinador argentino, a avaliação sobre a temporada do PSG poderia ser diferente, caso o time não sofresse uma remontada do Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de vencer os madrilenos por 1 a 0, a equipe francesa foi derrotada por 3 a 1 no Santiago Bernabéu. “Eu estava conversando esta manhã com Messi e estávamos discutindo a temporada. Poderia ter sido diferente se tivéssemos vencido o Real Madrid”, comentou Pochettino, que negou qualquer atrito com o brasileiro Leonardo, diretor do clube. “Não houve nenhuma discussão fora do normal. Temos uma boa comunicação, falamos sobre o presente e com responsabilidade sobre o futuro.”