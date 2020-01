Técnico do PSG ‘defende’ férias de Neymar: ‘São feitas para aproveitar’

Reprodução/Instagram

Thomas Tuche, técnico do PSG, foi questionado sobre as férias de Neymar, durante coletiva antes da partida contra o Linas-Montlhery, uma equipe amadora, pelos 64 avos de final da Copa da França. A imprensa francesa chamou atenção para os dias de curtição do brasileiro e até chegou a levantar dúvidas sobre sua forma física.

“As férias de Neymar? Não, isso não me incomoda. Férias são feitas para aproveitar. Todos os jogadores tem um programa de recuperação individualizado durante as férias. Neymar estava acompanhando de um preparador físico e se manteve em forma”, afirmou Thomas Tuchel.

A presença de Neymar no confronto pela Copa da França ainda é uma incógnita. Tuchel preferiu não confirmar se seu camisa 10 vai ou não para o jogo.

“Devemos pensar na parte física dos atletas e administrar os minutos nas próximas semanas. Temos até quinta para administrar, mas jogaremos duas vezes com o Monaco, uma equipe muito forte, então precisamos encontrar ritmo rapidamente”, finalizou.