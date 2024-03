Técnico do time feminino do Leicester é demitido após denúncia de que namorou jogadora

Clube alega que Willie Kirk feriu o Código de Conduta, criado antes da atual temporada; notícia foi revelada pelo jornal ‘The Guardian’ e pelo site The Athletic

Divulgação/Leicester CIty Willie Kirk foi demitido do Leicester por violar Código de Conduta do Clube



O Leicester City demitiu o técnico Willie Kirk do time feminino, após suspeitas de que ele manteve um relacionamento com uma jogadora. Kirk estava afastado desde o início do mês. A demissão foi confirmada pela direção do clube nesta quinta-feira (28). De acordo com o comunicado oficial do Leicester, a dispensa ocorreu após um processo disciplinar interno, onde se concluiu que Kirk “violou o código de conduta da equipe, tornando sua posição insustentável”. Tal código foi estabelecido antes da temporada atual como parte do compromisso do clube em profissionalizar o futebol feminino desde a aquisição do LCFC Women em 2020. O manual visa promover uma cultura orientada para o desempenho entre jogadores, treinadores e equipe técnica.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Willie Kirk foi afastado em 8 de março e, desde então, o time vem sendo comandado por Jennifer Foster e Stephen Kirby, que continuarão nessa função enquanto o clube busca um novo técnico permanente. A notícia sobre o possível relacionamento entre o treinador e a jogadora foi divulgada inicialmente pelo jornal inglês “The Guardian” e pelo site The Athletic, mas os nomes não foram revelados pelos veículos de comunicação.

*Com informações do Estadão Conteúdo