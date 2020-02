Tempestade adia jogo entre Manchester City e West Ham no Inglês

Divulgação MCFC Gabriel Jesus, um dos destaques do City



A partida que seria disputada neste domingo (9) entre Manchester City e West Ham, válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, foi adiada em razão das condições climáticas desfavoráveis causadas pela passagem da tempestade Ciara.

“Devido às condições climáticas extremas e o interesse em manter a segurança dos torcedores e da equipe, o jogo foi adiado. A decisão foi tomada pelos responsáveis pela segurança do Manchester City após consulta às partes envolvidas e as autoridades do West Ham United”, informou o City, em comunicado.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠ Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed. 🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

Outra partida da liga inglesa, entre Sheffield United e Bournemouth, passou perto de ser cancelada, mas foi confirmada, apesar da forte chuva que caiu no estádio Bramall Lane. Os responsáveis pela organização confirmaram o duelo depois de entender que a situação do gramado era boa e os torcedores e os jogadores estavam seguros.

Como forma de prevenção, as ligas belga e holandesa também cancelaram todas as partidas da rodada deste domingo. A previsão climática é de tempestade em partes da Bélgica e Holanda, com nevasca e ventos de mais de 100 km/h. Ainda não foram anunciados os horários e datas dos confrontos.

Na Alemanha, o fenômeno Sabine impediu a realização do duelo entre Borussia Mönchengladbach e Colônia, válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemã. A outra partida do dia pela liga alemã, entre o líder Bayern de Munique e o vice-líder RB Leipzig, foi mantida.

*Com Estadão Conteúdo