Temporada europeia terminará até o fim de agosto, assegura Uefa

Divulgação UEFA "Tenho certeza que podemos terminar a temporada", diz Ceferin



Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, afirmou que a temporada na Europa vai ser concluída até o final de agosto – incluindo a Liga dos Campeões e a Liga Europa. A maioria das ligas nacionais foi suspensa em março por causa da pandemia no novo coronavírus, e o único torneio retomado até agora, foi o Campeonato Alemão.

“Temos uma ideia, mas temos que esperar pelo comitê executivo da Uefa para confirmar as datas. Eu posso dizer que a temporada europeia estará finalizada, se tudo estiver como está agora, em agosto”, disse à beIN Sports. “Como as coisas estão agora, tenho certeza que podemos terminar a temporada e isto significa as competições organizadas pela Uefa”, completou.

O Lyon e o PSG, que foi declarado campeão francês após a competição ter sido encerrada, planejam realizar seus jogos fora da França, uma vez que os eventos esportivos não serão permitidos no país até setembro.

“Se você não pode jogar no seu país, é necessário jogar em um terreno neutro. Eu não vejo a razão pela qual as autoridades francesas não permitiriam que organizassem uma partida sem espectadores, mas vamos ver. Está fora do meu alcance”, declarou.

Uma das primeiras medidas tomadas pelo órgão foi o adiamento da Eurocopa para 2021. Ceferin revelou que, em razão da mudança inesperada de data, três das 12 sedes do torneio estão com problemas no momento.

“Tivemos conversas com nove cidades e está tudo pronto. Com três cidades, temos alguns problemas. Então, discutiremos mais para frente. Em princípio, faremos isso em 12 cidades, mas se não, estamos prontos para fazê-lo em 10, nove ou oito”, disse. Originalmente, a edição 2020 da Eurocopa teria partidas disputadas em 12 cidades.

