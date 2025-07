Ter Stegen passará por cirurgia nas costas e ficará três meses afastado

Jogador afirma que ‘por sorte a recuperação é controlável e o caminho de volta está traçado… não se preocupem, eu voltarei!’

O goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, passará por uma cirurgia nas costas para tratar um problema crônico e ficará afastado dos gramados por três meses, anunciou o próprio jogador nesta quinta-feira (24). “Hoje é um dia difícil para mim em nível pessoal. Fisicamente e atleticamente, me sinto em muito boa forma, mas lamentavelmente não estou livre das dores”, escreveu Ter Stegen, de 33 anos, em sua conta no Instagram.

“Após conversas intensivas com o departamento médico do Barcelona e especialistas de fora, a via mais rápida e segura para me recuperar por completo é uma cirurgia nas costas”, acrescentou o goleiro alemão. “Depois da minha última cirurgia nas costas voltei a jogar após 66 dias, quase dois meses; desta vez, os médicos acreditam que serão necessários três meses por precaução, para não correr riscos”, afirmou.

“Emocionalmente, dói muito não poder ajudar a equipe nesse período, mas por sorte a recuperação é controlável e o caminho de volta está traçado”, ressaltou Ter Stegen. “Não se preocupem, eu voltarei!”.

O Barcelona contratou nesta pré-temporada o goleiro Joan García, que estava no Espanyol e deve assumir a titularidade, e renovou com o experiente polonês Wojciech Szczesny.

