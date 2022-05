Thiago Alcântara desfalca treino do Liverpool e segue como dúvida para final da Liga dos Campeões

O brasileiro naturalizado espanhol apresentou problema muscular no domingo passado, durante partida com o Wolverhampton, pela última rodada do Campeonato Inglês

EFE/Biel Aliño Thiago Alcântara passa a bola durante partida do Liverpool



O meio-campista Thiago Alcântara não treinou com o restante do elenco do Liverpool na manhã desta quarta-feira, 25, três dias antes da final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid – a bola rola do Stade de France a partir das 16 horas (de Brasília) do próximo sábado. O brasileiro naturalizado espanhol apresentou problema muscular no domingo passado, durante partida com o Wolverhampton, pela última rodada do Campeonato Inglês, e precisou ser substituído. Desta forma, o volante é dúvida para a grande decisão diante dos madrilenos.

Quem esteve na atividade comandada pelo técnico Jurgen Klopp, por outro lado, foi o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, que não esteve em campo nos últimos jogos do Liverpool, diante de Southampton e Wolverhampton, ambos pelo Inglês. O atacante egípcio Mohamed Salah, que foi preservado contra os “Saints” e atuou por apenas 32 minutos contra os “Wolves”, também participou da atividade e não deve ser problema para o jogo em Paris.