Thiago Silva não deve renovar contrato com o Paris Saint-Germain

Imprensa francesa especula futuro de Thiago Silva após provável saída do PSG



Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro Thiago Silva não deve ter seu contrato renovado. As informações são do jornal francês L’Équipe, um dos principais periódicos esportivos da Europa.

O suspenso em torno do vínculo do brasileiro de 35 anos, presente nas últimas três Copas do Mundo com a seleção, já foi resolvido com o diretor esportivo do PSG, o também brasileiro Leonardo, que teria informado a decisão ao zagueiro por telefone.

Contratado em 2012, Thiago Silva tem contrato até o próximo dia 30, e já pode assinar com qualquer equipe. Uma alternativa apresentada pelo Le Parisien, outro veículo francês, seria uma extensão de contrato apenas até o fim da Liga dos Campeões, já que o PSG ainda irá disputar as quartas-de-final do torneio, suspenso até agosto.

Nos últimos dias, as especulações sobre o futuro de Thiago Silva ganharam força. Uma possível volta ao Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores é cogitada. No domingo, 7, o time divulgou que o ídolo se tornou sócio junto com toda sua família.

O Tricolor, porém, pode encontrar forte concorrência na Europa, já que o Everton, da Inglaterra, e o Milan, da Itáloa, também estariam interessados na contratação.

* Com EFE