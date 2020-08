Thiago Silva pode se despedir do PSG com título mais importante do clube

Após oito anos no clube francês, última partida do zagueiro brasileiro será a final da Liga dos Campeões

EFE/EPA/CUGNOT MATHIEU 'Espero que no domingo seja uma partida vitoriosa', disse Thiago Silva



Thiago Silva vai disputar o seu último título com a camisa do PSG no próximo domingo, na final da Liga dos Campeões. Após oito anos na equipe, o capitão do time poderá levantar a taça mais importante da história do clube.

“Tivemos alguns contratempos nos últimos três anos, quando caímos nas oitavas de final. E lógico que a cobrança cai em cima do capitão. Espero que no domingo seja uma partida vitoriosa”, disse o brasileiro, que atua no time parisiense desde 2012.

O zagueiro, que estendeu seu contrato apenas até o final da Liga dos Campeões, fez questão de elogiar o goleiro Sergio Rico, substituto de Navas, que ficou fora da partida após uma lesão. “A atmosfera do grupo é muito boa, positiva. Não só dentro de campo, como vimos hoje, mas fora também. Quero parabenizar o Sergio pela atuação de hoje, ao entrar para atuar tão bem em um jogo tão difícil.”

Thiago Silva contou que não tem contrato assinado com nenhum clube, e disse que o companheiro de equipe e amigo Neymar tem tudo para ser apontado como o melhor do mundo na temporada. “Ele se preparou muito bem durante a pandemia e está sendo decisivo para nós. Espero que no domingo ele esteja iluminado. Ganhando ou não, acho que ele tem potencial para ser eleito o melhor do mundo”.

* Com Estadão Conteúdo