Thierry Henry pode ser o novo treinador do Barcelona, diz jornal

EFE

O jornal catalão “Sport” aponta que a direção do Barcelona pensa no nome do ex-jogador Thierry Henry para substituir Ernesto Valverde na próxima temporada. O atual treinador do Barça não goza de muita credibilidade dentro do clube e com os torcedores.

Thierry Henry é o atual técnico do Montreal Impact, do Canadá. O ex-atacante também já comandou o Monaco, da França, em um trabalho curto e frustrante.

Como jogador, Henry atuou no Barcelona entre 2007 e 2010, no time comandado por Pep Guardiola e considerado um dos maiores da história do futebol. O francês foi campeão da Champions League em 2009 pelo Barça.