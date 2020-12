Tigres vence a Concachampions; veja os classificados para o Mundial de Clubes

Palmeiras, Santos, River Plate, Boca Juniors ou Racing irá completar a lista de participantes do torneio da Fifa, que será realizado em fevereiro de 2021, no Catar

Reprodução/Twitter O Tigres, do México, venceu a Concachampions



O Tigres (México) bateu o Los Angeles FC (EUA) por 2 a 1 na madrugada desta quarta-feira, 23, em Orlando, e faturou a Liga dos Campeões da Concacaf, também conhecida como Concachampions. Desta forma, a equipe mexicana irá representar os times da América do Norte e América Central no Mundial de Clubes da Fifa desta temporada, que será disputado entre 1º de fevereiro a 11 de fevereiro de 2021, no Catar.

Com o título do Tigres, seis dos sete participantes já estão garantidos no Mundial, que será disputado no ano que vem devido à pandemia da Covid-19. Bayern de Munique-ALEMANHA (Europa), Ulsan Hyundai-COREIA (Ásia), Al-Ahly-EGITO (África), Auckland City-NOVA ZELÂNCIA (Oceania), Al-Duhail-CATAR (país-sede) são os times que estão classificados. Agora, basta saber quem será o representante da América do Sul.

Nesta quarta-feira, Boca Juniors e Racing disputam a partida de volta das quartas de final – quem vencer, pegará o Santos na semifinal. Do outro lado da chave, Palmeiras e River Plate fazem outro duelo de gigantes. A final da Copa Libertadores da América está marcada para acontecer em 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida única.