Time coreano é multado após usar bonecas infláveis para simular torcida

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Bonecas infláveis foram utilizadas em jogo na Coreia do Sul



O FC Seoul, da Coreia do Sul, recebeu uma multa milionária da organização do campeonato do país por utilizar bonecas infláveis ao invés de manequins para simular a torcida nas arquibancadas. Os jogos no país estão sendo disputados sem torcida em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A K League, responsável pela competição, informou que uma penalidade de 100 milhões de wones, cerca de R$ 450 mil, será imposta após o clube “causar sérios danos à imagem e integridade” do torneio, ofendendo torcedores e torcedoras.

As bonecas foram utilizadas nas arquibancadas do Estádio da Copa do Mundo durante a vitória do time sobre o Gwangju FC, por 1 a 0, no último domingo. Vestidas com roupas oficiais do clube, elas foram dispostas nas arquibancadas como se estivessem torcendo, carregando mensagens de apoio. Algumas delas possuíam placas com referências a sites de conteúdo adulto.

Pedido de desculpas

Diante das severas críticas nas redes sociais, o FC Seoul se desculparam, e afirmaram que as bonecas foram utilizadas como se fossem manequins, com o objetivo de acrescentar um elemento “de diversão em vista da impossibilidade de contar com espectadores reais”.

O campeonato na Coreia do Sul começou no último dia 8, de portões fechados e horário reduzido. O início foi atrasado em dois meses por conta da pandemia, mas a estabilização do grau de contágio no país permitiu a retomada de competições esportivas.

* Com EFE