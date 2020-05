Timo Werner faz 3 gols e brilha em novo massacre do RB Leipzig

Kai Pfaffenbach/EFE Timo Werner anotou um hat-trick na goleada do RB Leipzig por 5 a 0 sobre o Mainz 05



O RB Leipzig se consolidou como carrasco do Mainz 05 nesta temporada do Campeonato Alemão. Liderada pelo artilheiro Timo Werner, a equipe de Leipzig, que no primeiro turno havia aplicado um impiedoso 8 a 0, derrotou o rival por 5 a 0 neste domingo, fora de casa.

O resultado deixa o RB Leipzig, que chegou a liderar o torneio por algumas rodadas, no terceiro lugar da tabela de classificação, com 54 pontos, três a menos que o vice-líder Borussia Dortmund e a sete do primeiro colocado Bayern de Munique. Já o Mainz, que não vence há três jogos, considerando as partidas anteriores à suspensão da competição pelo novo coronavírus, permanece muito próximo da zona de rebaixamento. Ocupa a 15ª posição, com 27 pontos.

O atacante Timo Werner foi o grande destaque da partida. Ele balançou as redes três vezes, assim como no primeiro confronto entre as equipes, e chegou à marca de 24 gols, aproximando-se do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, artilheiro do campeonato, com 27.

Werner marcou três gols em uma só partida pela terceira vez no torneio e liderou a equipe em campo. Além dos gols, o primeiro que abriu o caminho para o triunfo, e os outros dois que fecharam a conta, o alemão foi quem mais finalizou, com oito arremates, e também chamou a atenção pela disposição, puxando contra-ataques e auxiliando na marcação. O dinamarquês Poulsen e o austríaco Sabitzer também foram às redes, coroando uma excelente atuação coletiva dos visitantes.

*Com informações do Estadão Conteúdo