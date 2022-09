Torcedor fica em estado grave após cair de arquibancada em Nice x Colônia pela Liga Europa

Partida foi marcada por violência nas arquibancadas e nos arredores do estádio horas antes

Reprodução/ RTE Briga deixou 17 pessoas feridas e uma em estado grave após cair da arquibancada



O aspecto futebolístico (empate em 1 a 1) ficou em segundo plano no jogo entre Nice e Colônia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira, 08. A partida demorou mais de 1h para começar por tumultos nas arquibancadas do Alliaz Riviera. Imagens da televisão mostraram que os torcedores alemães foram de encontro aos donos da casa, jogando sinalizadores. No entanto, também há imagens de seguranças batendo nos torcedores. A polícia interveio. Na confusão um torcedor caiu da arquibancada e teve ferimentos na cabeça e no peito, além de 17 pessoas terem ficado feridas. “Estou farto, realmente farto de que nosso esporte seja manchado dessa maneira, que não possamos mais dizer que vamos a um estádio com nossos filhos de maneira serena e segura”, disse o ministro do Esporte francês, Amelie Oudea-Castera, após a partida. O Nice também se pronunciou em nota dizendo que repudia os atos de violência e que preparou tudo com muito cuidado para os torcedores visitantes. “O OGC Nice expressa sua desolação para o público de Nice, testemunha e vítima desses incidentes forçados a esperar quase 45 minutos antes de ser autorizado a entrar no estádio antes do pontapé inicial”, escreveu o clube. Eles afirmaram que houve danos na cidade e passagem forçada nos acessos do estádio.

Veja vídeos:

C’est ça les stadiers à @ogcnice ? Ils veulent tuer des gens ? pic.twitter.com/0SHciwKBTv — Part time 🇲🇨 (@D_Givens_) September 8, 2022