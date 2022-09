Torcida do Celtic protesta após a morte de Elizabeth II: ‘F***-se a Coroa’

Torcedores do Celtic (Escócia) protestaram contra a monarquia inglesa na tarde desta quarta-feira, 14, durante o jogo contra o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa – a partida terminou empatada em 1 a 1. No duelo realizado em Varsóvia, na Polônia, devido a guerra entre ucranianos e russos, foi possível avisar nas arquibancadas uma bandeira com a mensagem: “Foda-se a coroa”. A manifestação acontece em meio ao funeral de Elizabeth II, que morreu na semana passada e foi rainha dos escoceses por sete décadas. Também nesta, vale lembrar, torcedores do Bayern de Munique criticaram os adiamentos de jogos que se sucederam também com uma faixa, durante a vitória sobre o Barcelona.

Banner unfurled in the Celtic end 10 minutes before kick off: “F*** the crown.”

As the Champions League anthem plays, it’s followed by: “Sorry for your loss Michael Fagan.” pic.twitter.com/AxRNO3YWME

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) September 14, 2022