Torcida do Napoli diz que roubou carro do técnico: ‘Vamos devolver, desde que você saia’

Marco BERTORELLO / AFP Luciano Spalletti é o atual técnico do Napoli



A torcida do Napoli inovou ao fazer um protesto contra o atual treinador do time, Luciano Spalletti. Nesta quinta-feira, 12, uma faixa foi colocada em frente ao Estádio Diego Armando Maradona com a frase: “Spalletti, vamos devolver seu Panda (nome do modelo do veículo), desde que você saia”. A mensagem ainda conta com a assinatura “Mariuoli” (ladrão, em italiano) e a data em que o carro do técnico foi furtado (16 de outubro de 2021).

Apesar da faixa ser considerada uma brincadeira com Luciano Spalletti, a torcida do Napoli, de fato, está na bronca com o treinador. Atual terceiro colocado do Italiano, o time sulista chegou a brigar pelo título, mas perdeu potência na reta final e agora só acompanha a disputa entre Milan e Inter pelo “Scudetto”. Já na Copa da Itália e na Liga Europa, a equipe acabou sendo eliminada precocemente, o que gerou grande insatisfação dos torcedores com o técnico.