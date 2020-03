Torcida ignora portões fechados e se aglomera na rua para apoiar PSG

EFE "Nosso único vírus é o Paris", diz a faixa estendida nas arquibancadas



Os portões fechados por conta do coronavírus não impediram que os torcedores do PSG comparecessem ao Parc des Princes, casa da equipe em Paris, local da segunda e decisiva partida das oitavas de final da Champions League contra o Borussia Dortmund.

Do lado de fora do estádio, minutos antes da partida, cerca de três mil pessoas se aglomeraram fazendo grande festa com sinalizadores e fogos de artifício para receber a equipe. A medida foi tomada pelas autoridades francesas e pela UEFA para conter o avanço da pandemia.

Eu amo minha torcida!🔥 O que a torcida do PSG fez é sensacional! Ici c'est PARIS🔴🔵@Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/SCxZcLSHQe — HOJE TEM PARIS!♥️💙 (@rougetbleubr) March 11, 2020

Dentro do estádio, o clube estendeu um faixa com os dizeres “O nosso único vírus é o Paris”. Após perder por 2 a 1 na ida, o PSG precisa vencer por 1 x 0 para conseguir a vaga na próxima fase. O 2×1 leva o jogo para a prorrogação, e qualquer outra vitória dos parisienses por um gol de diferença dá a classificação para os alemães.