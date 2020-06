Torino empata com Parma na retomada do Campeonato Italiano

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCOEFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Torino e Parma ficaram no empate na retomada do Italiano



O Campeonato Italiano retornou nesse sábado (20), após suspensão desde 9 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Apesar da competição ter sido interrompida na 27° rodada, neste final de semana teremos, somente, a realização de quatro jogos atrasados (por outros motivos diferentes da covid-19), referentes à 25° rodada, que já foi disputada em fevereiro pelos outros clubes que compõem a tabela de classificação.

Na tarde de sábado, o empate entre Torino e Parma por 1 a 1, no estádio Olímpico de Turim, marcou a retomada da primeira divisão no país. Na sequência foi a vez do Verona vencer o Cagliari de 2 a 1, no Marcantonio Betengodi.

Mais dois confrontos movimentam o Campeonato Italiano neste domingo (21): Atalanta x Sassuolo, às 14h30, no Atleti Azurri D’Italia; e Inter de Milão x Sampdoria, às 16h45, no Giuseppe Meazza (San Siro). Ambos informados de acordo com o horário de Brasília.

Assim como aconteceu no sábado, no domingo as partidas serão disputadas sem a presença de público, respeitando as medidas de segurança sanitária de prevenção do novo coronavírus.

*Com Agência Brasil