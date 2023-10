Tottenham bate Crystal Palace e dispara na liderança do Campeonato Inglês

Time de Son, Richarlison e companhia abre cinco pontos de diferença para o vice-líder Manchester City

Reprodução/X/@SpursOfficial Son marcou na vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace



O Tottenham confirmou a boa fase nesta sexta-feira, 27, ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 1, em pleno Sellhurst Park, em confronto válido pela abertura da décima rodada do Campeonato Inglês. Mesmo sem apresentar um bom futebol no primeiro tempo, os Spurs desencantaram na etapa complementar e conquistaram mais um resultado positivo na Premier League. Primeiro, aos oito minutos do segundo tempo, Ward tentou afastar um cruzamento, mas jogou contra a própria meta. Aos 21 minutos, Heung-Min Son recebeu assistência de Johnson e ampliou a vantagem. Já nos acréscimos, Ayew emendou um lindo chute e descontou para os mandantes. Atacante da seleção brasileira, Richarlison começou o jogo como titular, mas não se destacou. Com o resultado, o Tottenham mantém a invencibilidade, chega aos 26 pontos e abre cinco de vantagem para o vice-líder Manchester City – os comandados de Pep Guardiola ainda enfrentam o United, neste domingo, 29.