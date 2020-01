Tottenham confirma lesão de Kane; Mourinho trata atacante como ‘insubstituível’

EFE Kane vai ficar fora dos gramados por algumas semanas



O Tottenham confirmou nesta sexta-feira (2) que o atacante Harry Kane sofreu uma lesão no tendão esquerdo na derrota para o Southampton, na última quarta-feira (1º), fora de casa. O clube, porém, não informou o prazo de recuperação do centroavante inglês.

Na partida válida pela Premier League, Kane completou um cruzamento para as redes e, automaticamente, começou a mancar. Sem titubear, José Mourinho sacou o jogador, que não escondeu sua preocupação.

Em entrevista coletiva concedida hoje, o treinador português já havia afirmado que previsa notícias ruins. Questionado se os “Spurs” iriam atrás de outro camisa 9, no entanto, Mourinho declarou que o atleta é insubstituível.

“Todo mundo sabe quem ele é, o que ele é, e o que ele significa para o time, os torcedores, o clube”, afirmou Mourinho. “A qualidade dele, as rotinas que o time joga com ele, a cada minuto de cada jogo que ele não joga, perdemos. Então cada partida que ele não joga, vamos sentir falta dele”, completou.

Mesmo em meio ao momento ruim do Tottenham, Kane vinha fazendo uma boa temporada 2019/20, registrando 17 gols e 2 assistências em 25 partidas realizadas.

O Tottenham é o sexto colocado do Campeonato Inglês, com 30 pontos somados. No próximo domingo (5), o time encara o Middlesbrough, fora de casa.