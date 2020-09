Tottenham elimina Chelsea da Copa da Liga Inglesa nos pênaltis

Depois de empatar no tempo regular, time de Mourinho acertou as cinco cobranças contra quatro do rival londrino

EFE/EPA/Matt Dunham Jogadores do Tottenham comemoram classificação



Tottenham e Chelsea protagonizaram um clássico equilibrado em Londres, mas foram os Spurs que avançaram às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Em casa, o time de Mourinho empatou por 1 a 1 no tempo normal, mas levou a melhor nas penalidades, por 5 a 4.

O primeiro tempo foi dominado pelo Chelsea, que abriu o placar aos 19 minutos, com Timo Werner, uma das principais contratações do futebol inglês na temporada. Foi o primeiro gol do alemão com a camisa da equipe londrina. A vantagem no placar durou até os 39 minutos da segunda etapa, que vinha sendo controlada pelo time da casa. Foi quando Erik Lamela decretou o empate, após assistência de Sergio Reguilon, outro reforço em campo pelo Tottenham. A igualdade no placar forçou a disputa das penalidades, quando também houve equilíbrio – não há prorrogação no torneio.

Eric Dier, Lamela, Pierre-Emile Hoejbjerg, Lucas Moura e Harry Kane converteram as cobranças dos Spurs. Do outro lado, Tammy Abraham, Cesar Aspilicueta, Jorginho e Emerson Palmieri também balançaram as redes. Mas, na última finalização, Mason Mount desperdiçou e deu a classificação ao Tottenham. O time conhecerá seu adversário após sorteio. Mas a próxima fase da Copa da Liga está marcada somente para dezembro. Bem antes disso, já nesta quinta-feira, o Tottenham volta a campo, desta vez pela fase preliminar da Liga Europa. Será o terceiro jogo do time em apenas cinco dias – no domingo, empatou com o Newscastle, pelo Campeonato Inglês.

* Com Estadão Conteúdo