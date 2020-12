Tottenham empata com Crystal Palace e pode perder liderança

Esse é o primeiro revés sofrido pela equipe do técnico José Mourinho desde a derrota por 1 a 0 do Everton, no início da Premier League

EFE/EPA/Clive Rose O goleiro do Crystal Palace, o espanhol Gaita, se destacou e dificultou a partida para o Tottenham



Depois de levar um gol no fim do jogo, o Tottenham empatou com o Crystal Palace por 1 a 1 neste domingo, 13. Com isso, o time londrino arrisca perder a liderança do Campeonato Inglês para o Liverpool, que enfrentará o Fullham no mesmo dia. Até então, o único revés sofrido pela equipe do técnico José Mourinho tinha sido a derrota por 1 a 0 do Everton, na primeira rodada da Premier League. Nessa partida, o grande destaque foi o goleiro espanhol Guaita, que salvou o Crystal Palace em várias ocasiões, mas não conseguiu defender o chute de Harry Kane aos 23 minutos do primeiro tempo. Na segunda metade do jogo, o Crystal Palace teve mais posse de bola e conseguiu o empate depois de Eze cobrar uma falta pelo lado direito. Lloris deu rebote ao tentar encaixar e a bola sobrou para o lateral ganês Schlupp mandar para as redes.

Enquanto isso, o Southampton subiu para a terceira colocação, com 23 pontos, ao derrotar o lanterna Sheffield United com facilidade por 3 a 0. Jogando em casa, o time construiu sua vitória com gols de Adams, Armstrons e Redmond. Já o Sheffield United é a única equipe que ainda não venceu na competição e está afundado na tabela, com apenas um ponto somado.

*Com Estadão Conteúdo