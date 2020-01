Tottenham está perto de contratar brasileiro Willian José para a vaga de Kane

EFE/Javier Etxezarreta Willian José está na Real Sociedad



O Tottenham está perto de contratar o atacante Willian José, da Real Sociedad. De acordo com o jornal “AS”, em matéria publicada nesta quarta-feira (22), o brasileiro foi o escolhido pelo treinador José Mourinho para substituir o lesionado Harry Kane, que só voltará aos gramados em abril.

Segundo a publicação, Tottenham e Real Sociedad estão discutindo os últimos detalhes para realizar o negócio, que poderá ter um final feliz ainda hoje. Willian José, inclusive, já teria sido cortado do confronto desta quarta-feira contra o Espanyol.

Caso realmente acerte com o Tottenham, Willian José chegaria para ocupar imediatamente a vaga de Kane, que rompeu o tendão da perna esquerda e precisou passar por uma cirurgia.

O brasileiro, então, seria uma reforço importante para as partidas das oitavas de final da Champions League, diante do RB Leipzig, da Alemanha. Willian também reencontraria Lucas, seu antigo companheiro dos tempos de São Paulo.

Além do Tricolor paulista, Willian José coleciona passagens por Grêmio Prudente, Grêmio e Santos no futebol brasileiro. Na Europa, ele atuou no Real Castilla, Zaragoza e Las Palmas antes de chegar na Sociedad.

Atualmente, Willian vive boa fase e é peça-chave no time da Real Sociedad, sagrando-se como artilheiro do time na temporada, com 8 gols marcados em 22 partidas disputadas.

Em bom momento, Willian José teve o seu contrato renovado com a Sociedad até 2022 e a multa rescisória aumentada para 70 milhões de euros.