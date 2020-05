Tottenham investiga lateral Aurier por furar quarentena pela segunda vez

Reprodução/Instagram Aurier é lateral-direito do Tottenham



O Tottenham está investigando o lateral-direito Serge Aurier. O marfinense está na mira do clube londrino por supostamente furar o confinamento obrigatório para evitar o contágio do novo coronavírus antes da retomada das competições.

O jogador postou uma foto nas redes sociais em que mostrava o novo corte de cabelo, que teria sido feito antes da equipe londrina voltar aos treinos.

Como os salões de cabeleireiros e as barbearias estão fechadas no território britânico, por ter tido um corte feito por outra pessoa, fora de casa, Aurier poderia ser acusado de descumprir as regras de confinamento.

Antes disso, o marfinense já havia deixado a quarentena para treinar com companheiros em um parque de Londres, acompanhados pelo técnico português José Mourinho. O clube repreendeu o grupo e todos tiveram que se desculpar publicamente.

*Com EFE